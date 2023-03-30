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Аферист занял у знакомого более 1 млн рублей и оставил в ему в залог чужую машину в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/aferist-zanyal-u-znakomogo-bolee-1-mln-rublej-i-ostavil-v-emu-v-zalog-chuzhuyu-mashinu-v-krasnodare
Аферист занял у знакомого более 1 млн рублей и оставил в ему в залог чужую машину в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Краснодару задержали подозреваемого в мошенничестве.

В полицию обратился местный житель. По словам звонившего, его знакомый в течение нескольких месяцев занимал у него деньги. Общая сумма долга превысила 1,1 млн рублей. Злоумышленника оставил в залог свой автомобиль. Он не вернул долг и перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что предоставленный в пользование заявителю автомобиль арендован и его знакомому не принадлежит.

По подозрению в мошенничестве полицейские задержали 32-летнего местного жителя. Похищенные деньги он потратил на личные нужды, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело мошенничестве. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжается.

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