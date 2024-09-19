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Аферист похитил у фермера более 230 тонн зерна на 2,5 млн рублей на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/aferist-pohitil-u-fermera-bolee-230-tonn-zerna-na-2-5-mln-rublej-na-kubani
Аферист похитил у фермера более 230 тонн зерна на 2,5 млн рублей на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Ленинградского района завершили расследовать уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Воронежской области о мошенничестве.

По данным следствия, аферист по подложным документам с печатями сельскохозяйственной организации в Ростовской области, которая фактически не работала, договорился о поставке партии зерна с фермером из Ленинградского района. Злоумышленник забрал со склада более 230 т зерна пшеницы, в деньги за товар фермеру не заплатил. После чего он перепродал зерно и третьим лицам по заниженной цене. В результате фермерскому хозяйству причинен ущерб на сумму более 2,5 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. До суда подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Расследование завершили, материалы дела предали в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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