Аферист «оштрафовал» продавшую алкоголь ребенку женщину на 50 тыс. рублей в Успенском районе

Представившись сотрудником полиции, 34-летний приезжий получил от продавца 50 тыс. рублей.

По данным следствия, мужчина, зная, что женщина продала алкоголь несовершеннолетней, пришел в магазин и представился сотрудником полиции. Он сообщил продавцу, что на нее поступила жалоба и предложил оплатить штраф на месте. Получив 50 тыс. рублей, злоумышленник скрылся.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в соседнем регионе. На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемому грозит до пяти лет колонии. Он находится под подпиской о невыезде.

На продавца, продавшую спиртное несовершеннолетней, составили административный протокол, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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