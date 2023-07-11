Аэропорт Сочи восстановил работу в штатном режиме после удара стихии

До конца суток 11 июля в городе-курорте сохраняется штормовое предупреждение.

Все службы аэропорта работали в усиленном режиме. Сотрудники обслуживали повышенный трафик самолетов на перроне и пассажиров в терминале. Только за 10 июля аэропорт обслужил более 60 тыс. пассажиров и около 400 рейсов.

«Благодаря слаженной работе оперативного штаба аэропорта ситуация была нормализована в течение прошедшего дня. Оперативный штаб администрации города, которым руководит глава Сочи Алексей Копайгородский, организовал контроль за движением транспортных средств для своевременного прибытия пассажиров к аэропорту», — сообщил замглавы Сочи Николай Бескровный.

Кроме того, для минимизации влияния непогоды на расписание рейсов дополнительным персоналом в количестве свыше 50 человек усилии смены. Также велась работа с обращениями пассажиров в социальных сетях и на горячей линии, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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