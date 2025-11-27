Аэропорт Сочи вечером 27 ноября возобновил работу по фактическому расписанию

Самолеты, ушедшие на запасные аэродромы, прибыли в Сочи, прошли обслуживание и отправлены в города назначения.

На запасном аэродроме во Владикавказе вечером 27 ноября остался один рейс, направлявшийся в Сочи.

Аэропорт курорта работает по фактическому расписанию. Пассажирам рекомендуют внимательно следить за информацией о статусе рейса. Об этом пассажирам сообщают авиакомпании. Информацию также сообщают в аудиообъявлениях.

В терминале работает бесплатная комната матери и ребенка. Фонтанчики с бесплатной питьевой водой есть рядом с санузлами, сообщили в официальном канале Международного аэропорта Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в аэропорту Сочи утром 27 ноября на вылет и прилет задерживались 23 рейса. В том числе, из Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга, в Шарм-эль-Шейх и Абу-Даби.

