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Аэропорт Сочи стабилизирует расписание рейсов к вечеру 20 марта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/aeroport-sochi-stabiliziruet-raspisanie-rejsov-k-vecheru-20-marta
Аэропорт Сочи стабилизирует расписание рейсов к вечеру 20 марта
Фото пресс-службы Международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова

Последние три дня в воздушной гавани курорта наблюдается задержка вылета и прилета воздушных судов из-за тумана, ранее окутавшего Адлерский район.

«Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Расписание будет полностью стабилизировано к вечеру 20 марта», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

В течение дня авиакомпании выполнят 10 рейсов, задержанных с 18 и 19 марта. Еще два перенесенных рейса выполнят 21 марта. При этом в расписании некоторых авиакомпаний могут произойти небольшие корректировки.

За прошедшие сутки воздушная гавань курорта выполнила 174 рейса — 92 на прилет и 82 на вылет. Это больше, чем было запланировано. В пиковые часы аэропорт обслуживал до 27 рейсов одновременно.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по прогнозу синоптиков, в течение суток 20 марта на территории Сочи местами сохранится туман.

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