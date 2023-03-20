Аэропорт Сочи стабилизирует расписание рейсов к вечеру 20 марта
Последние три дня в воздушной гавани курорта наблюдается задержка вылета и прилета воздушных судов из-за тумана, ранее окутавшего Адлерский район.
«Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Расписание будет полностью стабилизировано к вечеру 20 марта», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.
В течение дня авиакомпании выполнят 10 рейсов, задержанных с 18 и 19 марта. Еще два перенесенных рейса выполнят 21 марта. При этом в расписании некоторых авиакомпаний могут произойти небольшие корректировки.
За прошедшие сутки воздушная гавань курорта выполнила 174 рейса — 92 на прилет и 82 на вылет. Это больше, чем было запланировано. В пиковые часы аэропорт обслуживал до 27 рейсов одновременно.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», по прогнозу синоптиков, в течение суток 20 марта на территории Сочи местами сохранится туман.
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