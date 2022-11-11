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Аэропорт Сочи признан самым безопасным в России

Экономика
11.11.2022 19:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/aeroport-sochi-priznan-samym-bezopasnym-v-rossii
Аэропорт Сочи признан самым безопасным в России
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Научно-практическая конференция «Формула транспортной безопасности. Закон. Знание. Практика» проходила в Москве.

В конференции приняли участие приняли эксперты авиационной отрасли, представители государственных структур, руководители аэропортов и авиакомпаний. На мероприятии обсуждали развитие отрасли гражданской авиации.

В рамках конференции подвели итоги Национальной премии «Транспортная безопасность-2022». Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова, входящий в ГК «Аэродинамика», занял первое место и получил звание «Лучший субъект транспортной безопасности».

С проектом «Перронный контроль» в номинации за личный вклад в реализацию системы мер в области обеспечения транспортной безопасности победил замначальника СТАБ аэропорта Сочи Андрей Маховский.

Благодаря внедрению проекта «Перронный контроль» в аэропорту Сочи сократили число нарушений и предотвратили выход пассажиров на перрон. Экономический эффект от реализации проекта «Перронный контроль» составил более 3 млн рублей в год за счет экономии затрат на спецодежду и дозиметров, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи.

Читайте также: в Сочи усилили антитеррористические меры безопасности в преддверии зимнего курортного сезона.

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