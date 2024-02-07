Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Аэропорт Сочи признали лучшей воздушной гаванью России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/aeroport-sochi-priznali-luchshej-vozdushnoj-gavanyu-rossii
Аэропорт Сочи признали лучшей воздушной гаванью России
Фото t.me/aeroaer

Аэропорт Сочи стал победителем премии «Воздушные Ворота России» в номинации «Лучший аэропорт года» в категории свыше 6 млн пассажиров в год.

Церемония награждения прошла в рамках деловой программы ХI Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2024.

«Безусловно, эта победа стала возможной благодаря труду большой команды профессионалов аэропорта и управляющей компании. А также нашим пассажирам и авиакомпаниям, в сотрудничестве с которыми мы открываем новые горизонты путешествий», — сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

Читайте также: производительность труда службы спецтранспорта в аэропорту Сочи выросла на треть.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях