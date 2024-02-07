Аэропорт Сочи признали лучшей воздушной гаванью России

Аэропорт Сочи стал победителем премии «Воздушные Ворота России» в номинации «Лучший аэропорт года» в категории свыше 6 млн пассажиров в год.

Церемония награждения прошла в рамках деловой программы ХI Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2024.

«Безусловно, эта победа стала возможной благодаря труду большой команды профессионалов аэропорта и управляющей компании. А также нашим пассажирам и авиакомпаниям, в сотрудничестве с которыми мы открываем новые горизонты путешествий», — сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

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