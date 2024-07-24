Аэропорт Сочи опроверг слухи об отмене 20 рейсов за день

Информация о том, что в среду в воздушной гавани курорта якобы отменили 20 авиарейсов из-за плохой погоды, появилась в Telegram-канале Kub Mash.

Представители аэропорта Сочи уточнили, что опубликованная в СМИ информация не соответствует действительности.

«Аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы выполняются согласно расписанию. Однако некоторые авиакомпании могут корректировать график своих рейсов», — говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта Сочи.

Читайте таже: аэропорт Сочи предупредил о возможной задержке рейсов 24 июля. Возможны изменения в расписании авиарейсов из-за корректировки времени прибытия самолетов на фоне плохих метеоусловий.