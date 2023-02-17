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Аэромобильные группировки МЧС выехали в Горячий Ключ и в Туапсинский район из-за непогоды

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/aeromobilnye-gruppirovki-mchs-vyehali-v-goryachij-klyuch-i-v-tuapsinskij-rajon
Аэромобильные группировки МЧС выехали в Горячий Ключ и в Туапсинский район из-за непогоды
Фото ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Из-за ухудшения погоды на Кубани аэромобильные группировки МЧС направлены в зоны возможных ЧС.

В Туапсинский район направлена группировка в составе 46 человек и 12 единиц техники, в том числе снегоход и снегоболотоход. В Горячий Ключ направлены шесть человек, три единицы техники и два плавсредства. Несколько пожарно-спасательных подразделений перешли на работу в две смены. Приведен в готовность подвижный пункт управления МЧС Кубани.

Организована круглосуточная работа группы постоянно действующего оперативного штаба при комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Краснодарского края с развертыванием группы по мониторингу обстановки в Сочи. Особое внимание уделяют работе объектов жизнеобеспечения населения, ЖКХ, энергоснабжения и транспортного сообщения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение о сильных снегопадах. По данным Краснодарского гидрометцентра, 17 февраля до конца суток, а также 18 и 19 февраля, ночью и утром 20 февраля местами в крае ожидаются сильный дождь со снегом и мокрым снегом в сочетании с грозой и градом. Ветер в отдельных районах усилится до 25 м/с. Местами на Кубани ожидается очень сильный снег и налипание мокрого снега на провода и деревья. На реках возможен подъем уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

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