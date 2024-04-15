«Аэрофлот» ввел услугу перевозки животных на соседнем кресле в России

Сервис будет доступен на собственных рейсах «Аэрофлота» и рейсах дочерней авиакомпании «Россия», выполняемых под кодом SU.

Новую услугу тестировали три месяца. Согласно результатам, такая услуга востребована у владельцев небольших животных и птиц. За этот срок перевезли более 900 питомцев. Нововведением также стало увеличение габаритов контейнера для перевозки животных в салоне класса Бизнес.

Пассажир может перевезти один контейнер с животным общим весом не более 15 кг. Перевозка допустима в жестком и полужестком контейнере, который должен соответствовать установленным нормам, а также иметь ручку или петлю.

Услуга доступна в любом классе обслуживания. Размер оплаты за дополнительное место оценивается по тарифу, применяемому для взрослого пассажира, сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

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