«Аэрофлот» предупредил об ограничениях в работе онлайн-сервисов в связи с переходом на российское ПО

Фото t.me/aeroflot_official

Временное ограничение работы онлайн-сервисов связано с техническими работами и переходом на новую систему бронирования билетов и регистрации пассажиров. Работы проведут с 14:00 29 октября до 16:00 30 октября.

Авиаперевозчик переходит на отечественное программное обеспечение. Все запланированные рейсы будут выполняться по расписанию.

С 14:00 29 октября до 16:00 30 октября на сайте и в мобильном приложении «Аэрофлота» не будут работать сервисы по бронированию, покупке, обмену и возврату билетов, дополнительных и специальных услуг.

Кроме того, будет полностью недоступна онлайн-регистрация на рейсы «Аэрофлота». А также рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний «Аврора» и «Россия».

Контакт-центр и офисы собственных продаж авиакомпании будут функционировать в обычном режиме до 14:00 29 октября. После этого времени и до окончания технических работ они смогут предоставлять только справочную информацию. Сообщается, что сайт «Аэрофлота» будет работать в информационном режиме. Пассажиры смогут посмотреть расписание рейсов и онлайн-табло.

Мобильное приложение с 14:00 29 октября заблокируют. Пользователям на платформе Android нужно будет установить новую версию. Мобильное приложение на платформе iOS не будет доступно. Пользователям iOS рекомендуют установить ярлык сайта на экран телефона.

Туристические и онлайн-агенты смогут предоставлять услуги по бронированию, обмену и возврату билетов до 14:00 29 октября.

Пассажирам, у которых есть забронированные, но неоплаченные перевозки или услуги, рекомендуют оплатить их до 23:59 27 октября. В противном случае услуги и брони будут аннулированы.

Бронирования, созданные с 00:00 28 октября до 14:00 29 октября, нужно будет оплатить в течение одного часа, сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

Подробную информацию о работе в период ограничения функционирования сервисов, можно уточнить на сайте.

В свою очередь, авиакомпания S7 перешла на российскую систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров 26 октября. Сейчас основные сервисы уже работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба S7.

Пассажиры снова могут приобрести или вернуть билеты онлайн, оплатить любым удобным способом. В том числе при помощи сервиса «Долями» и милями. Также можно зарегистрироваться на рейс онлайн (в определенных аэропортах), выбрать место в салоне, добавить багаж и оформить другие дополнительные услуги.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте авиаперевозчика.

Читайте также: ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 3 ноября.