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«Аэрофлот» бесплатно перенесет дату вылета пассажирам в Сочи из-за непогоды

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/aeroflot-besplatno-pereneset-datu-vyleta-passazhiram-v-sochi-iz-za-nepogody
«Аэрофлот» бесплатно перенесет дату вылета пассажирам в Сочи из-за непогоды
Фото uacrussia.ru

Пассажиры с билетами на 27 ноября в Сочи смогут бесплатно перенести дату вылета в связи с затрудненной транспортной доступностью из-за шторма.

Перенести вылет можно в пределах 24 часов от времени, указанного в билете, сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

Подробности можно уточнить по телефонам +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), либо в офисах собственных продаж авиакомпании в Сочи.

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