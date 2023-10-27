Адвоката избили у здания суда в Новороссийске

Специалист связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.

Инцидент произошел около здания Октябрьского суда Новороссийска.

«Неизвестные напали на адвоката адвокатской палаты Краснодарского края Дмитрия Богославского и избили. Пострадавший связывает нападение с профессиональной деятельностью по защите коллеги, по делу которого в этот день должно было состояться судебное заседание», — заявили в Федеральной палате адвокатов.

В этот день пострадавший защищал в суде обвиняемого в покушении на посредничество во взяточничестве коллегу. Заседание не состоялось, поскольку на него не явился свидетель. Адвокат вышел из зала суда и подошел к своей машине. В этот момент на него набросились двое неизвестных — они стали бить мужчину по голове, пока тот не потерял сознание. Один из нападавших смог скрыться, другого задержал судебный пристав. Задерживать злоумышленника не стали, но составили административный протокол.

«Позже судебный пристав сообщил адвокату, что за зданием суда нашли оружие. Кому оно принадлежит, на данный момент неизвестно», — добавили в ФПА.

Адвокат считает, что нападение связано с делом его подзащитного — он уже видел нападавших, когда они пришли поддержать свидетеля обвинения. На предыдущем заседании тот обещал расправиться с адвокатами и угрожал.

Сейчас защитник подал заявление в полицию. Он зафиксировал побои в травматологии, а в ближайшее время планирует пройти медосвидетельствование по постановлению дознавателя, сообщает РИА «Новости».

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