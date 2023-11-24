Адвокат вымогал 300 тыс. рублей у клиента в Краснодаре для закрытия дела о долге

Противоправные действия пресекли оперативники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, житель Москвы обратился к 35-летнему адвокату в декабре 2022 года — в отношении мужчины возбудили дело о взыскании задолженности по кредиту. Правозащитник решил обмануть клиента и забрать его деньги. Он сказал мужчине, что поможет закрыть дело за 150 тыс. рублей.

Получив деньги, адвокат сделал фальшивое постановление о приостановлении исполнительных действий, после чего потребовал еще 150 тыс. рублей, чтобы при вынесении решения суд запретил регистрационные действия в отношении имущества мужчины.

Клиент согласился передать правозащитнику деньги в Краснодаре через общую знакомую, но понял, что действия адвоката носят противоправный характер. В связи с этим мужчина попросил знакомую обратиться в следственный комитет.

В июле 2023 года женщина встретилась с адвокатом и передала ему требуемую сумму. Распорядиться деньгами правозащитник не смог — его задержали. Свою вину мужчина признал в полном объеме.

Возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в значительном размере, расследование завершили, материалы с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

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