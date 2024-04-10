Адвокат сыроеда Лютого заявил, что к смерти ребенка в Сочи причастна мать-веган

В Лазаревском районе прошло очередное судебное заседание по уголовному делу на известного блогера-сыроеда Максима Лютого, которого обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

В суде адвокат Лютого — Алексей Аванесян заявил, что на состоянии здоровья ребенка, умершего от истощения, могло сказаться то, что его мать — Оксана Миронова долгое время соблюдала вегетарианскую диету и якобы имел дефицит железа, содержащегося в организме.

«Она была веганом. Дети матерей, страдающих во время беременности железодефицитной анемией, относятся к группе риска», — сказал Аванесян во время процесса.

По его словам, наличие дефицита железа у матери является серьезной угрозой для новорожденных детей.

Старший помощник прокурора по Лазаревскому району попросила отклонить данное ходатайство. Суд встал на сторону гособвинителя, отклонив ходатайство защиты Лютого, сообщает РИА «Новости».

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