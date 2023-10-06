Адвокат Данилов: жертвы мошенников получат 100 тыс. рублей при страховании карты

Вступившие в силу 1 октября новые правила установили минимальный размер страховой выплаты в случае мошеннических списаний денежных средств с банковской карты.

Новые правила призваны ускорить процесс возмещения ущерба страховщиками. Они должны произвести выплату в течение 30 дней после получения заявления от пострадавшего.

«Установлен минимум возмещения, на который может претендовать клиент», — рассказал адвокат Кирилл Данилов.

Если сумма, похищенная с банковской карты, не превышает 100 тыс. рублей, то страховая компания полностью возместит ущерб. В случае, когда украденная сумма больше, размер страховой выплаты составит минимум 100 тыс. рублей, цитирует юриста телеканал «360» со ссылкой на агентство «Прайм».

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