Адвокат Данильченко объяснила, когда нужно согласие родителей на переезд детей

Согласно российскому законодательству, дети могут выезжать за границу с одним из законных представителей, если другой родитель (усыновитель, опекун или попечитель) не подал заявление о несогласии на выезд. Об этом напомнила председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко», адвокат Виктория Данильченко.

«Реализация родительских прав, связанных с воспитанием и развитием детей, предполагает совместное решение родителями вопросов, в том числе связанных с обеспечением отдыха детей и принятием решения о выезде их за пределы Российской Федерации. То есть родитель вправе согласиться, либо не согласиться», – уточнила она.

При подаче родителем заявления на запрет выезда своего ребенка из страны, в документе указывают срок действия запрета и страну (страны), где несовершеннолетнему запрещено путешествовать. При этом путешествовать там в сопровождении написавшего заявление взрослого ему разрешено.

Адвокат отметила, что также ребенок имеет право путешествовать без взрослых, но при наличии нотариально оформленного согласия его законных представителей. Кроме того, согласие второго попечителя может быть предусмотрено законодательством страны въезда.

В случае спора между законными представителями ребенка о его невозможности выезда за границу, все решается в судебном порядке. То есть судебной оценке подлежит именно целесообразность запрета, с учетом положений 7-й статьи СК РФ, где сказано: «Осуществление членами семьи своих прав и исполнение ими своих обязанностей не должны нарушать права, свободы и законные интересы других членов семьи и иных граждан», заключила адвокат в интервью радио Sputnik.

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