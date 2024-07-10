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Администрацию Староминского района оштрафовали за гибель пешехода в ДТП

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/administratsiyu-starominskogo-rajona-oshtrafovali-za-gibel-peshehoda-v-dtp
Администрацию Староминского района оштрафовали за гибель пешехода в ДТП
Фото t.me/gibdd123region

Пешеход погиб 12 февраля в аварии на автомобильной дороге местного значения в Староминском районе.

В ходе оформления ДТП установили недостатки состояния и обустройства дороги: там не было стационарного освещения, с обеих сторон отсутствовал тротуар, а на обочине образовалось занижение.

Из-за этих нарушений водитель, сбивший пешехода, не мог своевременно заметить на дороге опасную ситуацию, а также предпринять меры по предотвращению аварии.

В связи с этим по результатам проверки в отношении администрации муниципалитета составили административные протоколы о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

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