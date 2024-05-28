Администрацию Геленджика суд лишил права на часть набережной в Архипо-Осиповке

Суд согласился с мнением прокуратуры, что этот участок не обладает признаками недвижимого имущества, потому зарегистрировать право собственности на него невозможно.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу мэрии Геленджика на решение суда, по которому администрацию по иску местной прокуратуры лишили права собственности на вторую очередь набережной в Архипо-Осиповке площадью 14,4 тыс. кв. м.

Прокурор сослался на отсутствие у объекта признаков недвижимого имущества.

По данным суда, право собственности мэрии на вторую очередь набережной зарегистрировано на основании выписки из реестра муниципальной собственности в апреле 2007 года, акта приемки объекта в сентябре 2002 года и постановления главы курорта от 13 августа 2003 года.

Из техпаспортов объекта следует, что вторая очередь набережной состоит из тротуарной плитки, бетонных балюстрад и бетонной подпорной стены. Документы свидетельствуют, что объект не является недвижимостью, так как представляет собой бетонное мощение участка и имеет только наземную плоскостную часть.

Суд решил, что твердое покрытие не имеет конструктивных элементов, которые могут разрушиться при перемещении объекта. Мощение не имеет самостоятельного хозназначения, не является отдельным объектом гражданского оборота, выполняет лишь обслуживающую функцию.

«В связи с отсутствием у «мощения» качеств самостоятельного объекта недвижимости право собственности на него не подлежит регистрации независимо от его физических характеристик и наличия отдельных элементов, обеспечивающих прочную связь этого сооружения с соответствующим земельным участком», — сказано в решении суда первой инстанции.

Балюстрады и подпорная стена также не свидетельствует о капитальности спорного объекта. Администрация не представила доказательств того, что они являются объектами недвижимости, имеющими самостоятельное функциональное назначение.

Суд постановил, что объекты не имеют самостоятельного функционального назначения и не признаются объектами недвижимого имущества, права на которые подлежат госрегистрации.

По мнению экспертов, это решение полностью соответствует закону и сложившейся судебной практике. При этом они отметили, что ответственность за ее содержание должен нести собственник или пользователь того земельного участка, на котором она находится, пишет «Коммерсантъ».

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