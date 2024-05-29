Администрация Сочи проиграла застройщику суд о передаче ей помещения в ТЦ

Речь идет о здании торгового центра на улице Кирова общей площадью 698 кв. м.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал мэрии Сочи в удовлетворении жалобы на решение Арбитражного суда Краснодарского края об обязании ООО «Вестник» исполнить договор инвестирования.

По условиям договора, после ввода ТЦ в эксплуатацию в 2015 году собственник должен был передать мэрии курорта девять нежилых помещений общей площадью 698 кв. м. Это 9,5% от общей площади объекта. Со своей стороны администрация Сочи обязывалась оказывать инвестору содействие.

В поданном властями курорта иске указывали, что инвестор не выполнил обязательства — не выделил прописанную в договоре долю. Но суд установил, что и мэрия не исполняла свою часть договора, а создавала препятствия в возведении здания.

Суд пришел к выводу, что власти Сочи не исполняли договор должным образом. Соответственно, утратили права на получение долей в ТЦ. Кроме того, суд указал, что обязанность по выдаче разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию возложена на мэрию не в силу договорных обязательств, а являются ее компетенцией как органа исполнительной власти, пишет РБК.

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