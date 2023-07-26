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Администрация Кубани отправит в Херсонскую область гуманитарную помощь на 117 млн рублей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/administratsiya-kubani-otpravit-v-hersonskuyu-oblast-gumanitarnuyu-pomoshh-na-117-mln-rublej
Администрация Кубани отправит в Херсонскую область гуманитарную помощь на 117 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Закупку оборудования и товаров первой необходимости для жителей Херсонской области осуществляют за счет средств бюджета Краснодарского края. Всего выделили порядка 117 млн рублей.

Министерство ГО и ЧС приобрело пожарно-техническое оборудование: бензогенераторы, пожарные рукава, бензопилы, а также боевую одежду.

Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края купило экскаватор «Беларусь», два ассенизатора на базе КамАЗа, бензогенератор, полиэтиленовые трубы для водоснабжения, а также мягкую и шиферную кровлю, чтобы отремонтировать восемь многоквартирных домов.

Кроме того, кубанский минздрав отправит в Херсонскую область лабораторно-медицинское оборудование: хирургические инструменты, медицинские изделия и приборы, образовательный инвентарь для обучения студентов медицинского колледжа, а также бытовую технику.

Сейчас гуманитарный груз готовят к отправке и в ближайшее время доставят его в Херсонскую область, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Также подведомственные департаменту строительства края учреждения ремонтируют в подшефной области три школы, а в Геническе реконструируют больницу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пять универсальных спортплощадок построит Краснодарский край в Херсонской области.

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