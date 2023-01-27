Администрация края передала Западный обход мэрии Краснодара на бесплатной основе
Общество
27.01.2023 16:25
Постановление подписал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Соответствующий документ опубликовали на сайте региональной администрации.
Согласно документу, автодорога Западный подъезд, также именуемый на публичной кадастровой карте как Западный обход, передается муниципалитету на безвозмездной основе. Также в собственность города передадут пешеходный переход на дороге.
Протяженность участка — более 24 км. Остаточная стоимость по состоянию на 1 декабря 2022 года — свыше 2,4 млрд рублей, стоимость перехода — почти 46 млн рублей.
Читайте также: Западный обход Краснодара — как разгрузить район от пробок.
Популярные новости
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
- В Новороссийске завели дело на педагога, проводившего откровенные фотосессии с учеником
- Мужчина трижды выстрелил в голову знакомому из-за земельного спора в Адыгее
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России