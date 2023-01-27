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Администрация края передала Западный обход мэрии Краснодара на бесплатной основе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/administratsiya-kraya-peredala-zapadnyj-obhod-merii-krasnodara-na-besplatnoj-osnove
Администрация края передала Западный обход мэрии Краснодара на бесплатной основе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Постановление подписал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Соответствующий документ опубликовали на сайте региональной администрации.

Согласно документу, автодорога Западный подъезд, также именуемый на публичной кадастровой карте как Западный обход, передается муниципалитету на безвозмездной основе. Также в собственность города передадут пешеходный переход на дороге.

Протяженность участка — более 24 км. Остаточная стоимость по состоянию на 1 декабря 2022 года — свыше 2,4 млрд рублей, стоимость перехода — почти 46 млн рублей.

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