Администрация края передала Западный обход мэрии Краснодара на бесплатной основе

Постановление подписал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Соответствующий документ опубликовали на сайте региональной администрации.

Согласно документу, автодорога Западный подъезд, также именуемый на публичной кадастровой карте как Западный обход, передается муниципалитету на безвозмездной основе. Также в собственность города передадут пешеходный переход на дороге.

Протяженность участка — более 24 км. Остаточная стоимость по состоянию на 1 декабря 2022 года — свыше 2,4 млрд рублей, стоимость перехода — почти 46 млн рублей.

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