Адлерский район Сочи готов к отопительному сезону на 80%

Фото пресс-службы администрации Сочи

Об этом 20 августа сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский по итогам рабочего объезда района.

Адлерский район готов к осенне-зимнему периоду на 80%, а полностью подготовку завершат к концу сентября. Таких же сроков придерживаются и в других районах курортного города, добавил глава Сочи.

«В прошлом году отопительный сезон из-за холодной осени начали на несколько недель раньше обычного. К сезону 2022-2023 готовимся так же основательно, как только температура упадет ниже нормы — сразу начнем подавать тепло», — написал мэр в Telegram.

На улице Кирпичной рабочие меняют участок теплотрассы свыше 150 м. Планируется улучшить качество и надежность теплоснабжения в центре Адлера, микрорайонах Чайсовхоз и Голубые дали.

Кроме того, к зиме готовят самую крупную в Адлере котельную № 19. К ней подключены 2 школы, 8 детских садов, 3 объекта здравоохранения и более 200 многоквартирных домов, добавил Копайгородский.

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