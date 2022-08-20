Адлерский район Сочи готов к отопительному сезону на 80%
Об этом 20 августа сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский по итогам рабочего объезда района.
Адлерский район готов к осенне-зимнему периоду на 80%, а полностью подготовку завершат к концу сентября. Таких же сроков придерживаются и в других районах курортного города, добавил глава Сочи.
«В прошлом году отопительный сезон из-за холодной осени начали на несколько недель раньше обычного. К сезону 2022-2023 готовимся так же основательно, как только температура упадет ниже нормы — сразу начнем подавать тепло», — написал мэр в Telegram.
На улице Кирпичной рабочие меняют участок теплотрассы свыше 150 м. Планируется улучшить качество и надежность теплоснабжения в центре Адлера, микрорайонах Чайсовхоз и Голубые дали.
Кроме того, к зиме готовят самую крупную в Адлере котельную № 19. К ней подключены 2 школы, 8 детских садов, 3 объекта здравоохранения и более 200 многоквартирных домов, добавил Копайгородский.
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