Абсолютный температурный рекорд за последние 85 лет установлен в Крыму
Общество
18.12.2022 11:51
В Крыму 17 декабря зафиксирован абсолютный температурный рекорд.
По данным синоптиков, столбики термометров на полуострове поднялись до 19,3 градусов. Этот показатель на 1,5 градуса выше предыдущего температурного рекорда. В 1937 году был зафиксирован предыдущий рекорд — 17,8 градусов тепла.
При этом самая низкая температура 17 декабря в Крыму была зафиксирована в 1997 году. Тогда столбики термометров опустились до -17,4 градусов мороза, сообщает РИА «Новости».
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