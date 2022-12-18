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Абсолютный температурный рекорд за последние 85 лет установлен в Крыму

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/absolyutnyj-temperaturnyj-rekord-za-poslednie-85-let-ustanovlen-v-krymu
Абсолютный температурный рекорд за последние 85 лет установлен в Крыму
Фото jplenio, pixabay.com

В Крыму 17 декабря зафиксирован абсолютный температурный рекорд.

По данным синоптиков, столбики термометров на полуострове поднялись до 19,3 градусов. Этот показатель на 1,5 градуса выше предыдущего температурного рекорда. В 1937 году был зафиксирован предыдущий рекорд — 17,8 градусов тепла.

При этом самая низкая температура 17 декабря в Крыму была зафиксирована в 1997 году. Тогда столбики термометров опустились до -17,4 градусов мороза, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: резкое похолодание на 10-15 градусов прогнозируется с 19 декабря Юге России.

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