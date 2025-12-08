«Абрау-Дюрсо» начнет производить винные напитки в Индии

Меморандум между « Абрау-Дюрсо » и индийской компанией IndoBevs подписали в рамках визита президента России Владимира Путина в Индию.

Документ о взаимопонимании по сотрудничеству в области производства алкогольной продукции предусматривает реализацию проектов по совместному производству и дистрибуцию алкогольной продукции на территории Индии.

На первом этапе в Индии будет локализовано производство винных напитков на основе фруктового сока в формате ready to drink. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Абрау-Дюрсо».

«Для «Абрау-Дюрсо» Индия — важный рынок с колоссальным потенциалом. Подписанный меморандум является логичным и уверенным шагом в реализации международной стратегии компании», — отметили в компании.

В пресс-службе кубанского производителя вина уточнили, что IndoBevs является одним из ведущих национальных производителей напитков Индии и обладает уникальной экспертизой в производстве и продажах алкоголя, сообщает «Интерфакс».

