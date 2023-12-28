Абрамченко: дефицита яиц в России нет, после Нового года цены стабилизируются

Рынок в России более чем полностью обеспечен яйцом, но наблюдается ажиотажный спрос, для которого нет предпосылок, отметила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Дефицита нет и точно не будет. А с учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом», — сказала она.

После спада предновогодней волны цены на яйца снизятся, уверена Абрамченко. Она отметила, что сейчас ажиотаж похож на пандемийный — с гречкой, подсолнечным маслом и сахаром. Такую ситуацию обычно объясняют двумя факторами.

«Существенно выросло потребление — по статистическим данным, более чем на 1,8 млрд штук. Наряду с ростом потребления мы наблюдали в этом году вспышки птичьего гриппа. По этой причине производство упало на 700 млн штук», — пояснила Абрамченко.

Для стабилизации ситуации правительство уже приняло ряд решений — например, достигли договоренности с крупнейшими производителями о наращивании объемов. Кроме того, Минсельхоз настроил механизм поддержки производителей.

«Уже в следующем году мы ожидаем, что только благодаря этим мерам производство вырастет на 550 млн штук», — цитирует Викторию Абрамченко РИА «Новости».

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