Абоненты «Ростелекома» столкнулись с перебоями в работе интернета

Пользователи пожаловались на сбои в работе интернета от «Ростелекома» утром 23 мая. Они не смогли загрузить некоторые интернет-ресурсы, в том числе зарубежные.

В «Ростелекоме» крупный сбой в сети у абонентов объяснили технической проблемой на зарубежных площадках.

«Отмечаются перебои на одной из европейских площадок обмена трафиком. Из-за этого может быть временно затруднен доступ к некоторым зарубежные интернет-ресурсам», — сообщили в пресс-службе компании.

В «Ростелекоме» добавили, что для решения проблемы с интернетом специалисты подключили резервные международные каналы связи. Сейчас сети компании работают в обычном режиме, сообщает ТАСС.

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