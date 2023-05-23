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Абоненты «Ростелекома» столкнулись с перебоями в работе интернета

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/abonenty-rostelekoma-stolknulis-s-pereboyami-v-rabote-interneta
Абоненты «Ростелекома» столкнулись с перебоями в работе интернета
Фото pixabay.com

Пользователи пожаловались на сбои в работе интернета от «Ростелекома» утром 23 мая. Они не смогли загрузить некоторые интернет-ресурсы, в том числе зарубежные.

В «Ростелекоме» крупный сбой в сети у абонентов объяснили технической проблемой на зарубежных площадках.

«Отмечаются перебои на одной из европейских площадок обмена трафиком. Из-за этого может быть временно затруднен доступ к некоторым зарубежные интернет-ресурсам», — сообщили в пресс-службе компании.

В «Ростелекоме» добавили, что для решения проблемы с интернетом специалисты подключили резервные международные каналы связи. Сейчас сети компании работают в обычном режиме, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Госдуме внесли предложения по повышению доступности интернета. В настоящее время на рассмотрении в Госдуме находятся три законопроекта с инициативами, регулирующими эту сферу.

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