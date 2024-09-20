Новые трамваи с кондиционерами вышли на маршруты № 2, 3 и 21 в Краснодаре

Общественный транспорт закупили по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

«Эти современные односекционные вагоны, вмещающие до 120 пассажиров. Они оснащены кондиционерами для комфортной поездки даже в самую жаркую погоду. Для удобства маломобильных граждан трамваи оборудованы специальными пандусами и кнопками вызова помощи. До конца года в краевую столицу приедут еще 20 новых трамваев. И это лишь часть масштабной программы по обновлению общественного транспорта в Краснодарском крае», — сообщает специальный корреспондент Ваник Абраамян.

Новые трамваи будут курсировать по маршрутам №2, 3 и 21, проходящим через новый транспортный узел на улице Московской, построенный по концессионному соглашению. Общая протяженность маршрутов составляет более 80 км.

С начала года по всему краю появились 16 белорусских электробусов, 15 троллейбусов с автономным ходом и 141 автобус на газомоторном топливе. Переход на экологически чистый транспорт — это не просто тренд, а стратегическое решение для Краснодарского края. Власти делают ставку на экологически чистый и комфортный общественный транспорт.

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