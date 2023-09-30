83% жителей новых регионов РФ получили российские паспорта

С 5 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года российские паспорта получили более 2,2 млн жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Всего с 2019 года российские паспорта получили более 3 млн жителей новых регионов России — порядка 83% граждан.

Чтобы обеспечить прием заявлений и выдачу российских паспортов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях развернули не менее 150 временных пунктов.

К инвалидам, тяжелобольным или проживающим у труднодоступной местности выезжают мобильные группы, сообщает пресс-центр МВД России.

Кроме того, активная работа ведется по выдаче или переоформлению водительских удостоверений. На территории Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей работают 28 регистрационно-экзаменационных подразделений.

В ГИБДД новых регионов выдали свыше 363,5 тыс. российских водительских удостоверений, а также перерегистрировали более 277 тыс. транспортных средств.

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