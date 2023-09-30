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Вениамин Кондратьев поздравил жителей с Днем воссоединения новых регионов с РФ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/veniamin-kondratev-pozdravil-zhitelej-s-dnem-vossoedineniya-novyh-regionov-s-rf
Вениамин Кондратьев поздравил жителей с Днем воссоединения новых регионов с РФ
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Россия 30 сентября 2023 года впервые отмечает памятную дату — возвращение Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Ровно год назад жители этих территорий сделали свой выбор и приняли решение воссоединиться с Россией. И 30 сентября 2022 года были подписаны договоры о вхождении в состав РФ новых территорий.

«Несколько раз за этот год побывал в подшефном регионе — Херсонской области. Там наш край помогает реконструировать школы, больницы и спортивные объекты. Вижу, как восстанавливается регион, как меняется к лучшему жизнь простых граждан. Теперь 30 сентября вписан в календарь памятных дат России как день возвращения исконно российских регионов в состав нашей большой Родины. У нас есть общее прошлое и будет общее будущее!» — подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

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