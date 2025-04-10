7 самых ужасных способов расстаться с партнером

Расставание — это в целом всегда болезненная история для человека: пугает и одиночество, и потеря близкого человека, и еще ряд неприятных факторов, которые идут вслед за расставанием.

Но некоторые способы закончить отношения бывают настолько странными, абсурдными или даже жестокими, что помимо боли вызывают еще недоумение и шок.

Расставание по SMS

Этот способ быстро набрал популярность с появлением возможности отправки SMS. Ведь так просто написать короткое «мы больше не вместе», заблокировать номер и больше никогда не связываться с человеком, который когда-то был близким.

Но представьте себя с другой стороны — такое сообщение вызовет только внезапное чувство пустоты и одиночества. Особенно неприятно, если это сообщение приходит неожиданно, когда человек занят своими делами или изначально был в хорошем настроении. Вместо живого диалога, который мог бы помочь обоим сторонам лучше понять причины разрыва, брошенный остается наедине с собственными мыслями и вопросами и не может продолжать заниматься тем, что он делал до этого сообщения.

Аналогичная история с расставанием через социальные сети — мало того, что поступает неожиданное сообщение о разрыве, так еще и потом видно изменивший статус с «в отношениях» на «в активном поиске». А уж грустные цитаты о расставании выглядят только как способ привлечь внимание окружающих и сделать разрыв публичным зрелищем.

Поток обвинений

Чаще всего человек, который хочет завершить отношения, чувствует за это большую вину. Чтобы избавиться от такого неприятного чувства, начинается поток обвинений и поиск недостатков в партнере — все для того, чтобы снять ответственность за происходящее с себя.

Нередко бывает и обратная сторона — когда человека бросают, он начинает говорить, какой его уже бывший партнер плохой, как он плохо поступил и всегда поступал. Но в большинстве случаев (кроме историй с изменами) в разрыве виноваты оба, поэтому не стоит разбрасываться оскорблениями и обвинениями, чтобы потом не было стыдно.

Вынуждать бросить

Не у всех есть смелость, чтобы самостоятельно разорвать отношения. Дабы не брать на себя такую ответственность, человек начинает вести себя максимально отвратительно и ждет, пока его бросят.

Но такая тактика поведения «ты просто выбрал(а) плохого человека» — отвратительна и разрушительна для обеих сторон. Тот, кто хочет расстаться, страдает от того, что проводит время с нелюбимым человеком и поддерживает с ним общение, пока тот не принял решение, второй — от того, что с ним ведут себя по-свински. Лучше не вызывать к себе ненависть, а спокойно поговорить и разойтись хотя бы не врагами.

Разрыв через посредника

Сложно представить себе более унизительный способ, чем узнать о разрыве через друга или знакомого. Представьте, что кто-то подходит к вам и говорит: «Твоя девушка/парень больше не хочет быть с тобой. Не звони ему больше».

Это не только ярко демонстрирует отсутствие уважения к чувствам, но и ставит в неудобное положение перед другими людьми. Да и тому человеку, возможно, тоже не радостно сообщать такие новости и лезть в чужие отношения.

Во время ссоры

Вообще считается, что никакие конфликты нельзя доводить до фразы «ну давай расстанемся», потому что такие слова говорятся в порыве эмоций. В гневе легко сказать что-то необдуманное, а потом жалеть об этом.

Но и действительно расставаться во время ссоры — тоже плохая затея: лучше подождать, пока страсти утихнут, и обсудить все спокойно. Иначе есть риск, что решение будет основано на мимолетных эмоциях, а не на реальных проблемах.

На публике

Что может быть хуже, чем узнать о разрыве в присутствии посторонних людей, особенно на каком-нибудь празднике или на работе? Публичное объявление о разрыве лишает возможности хоть как-то сохранить лицо и приводит только к дополнительным страданиям.

Вместо того, чтобы дать шанс пережить тяжелый момент в приватной обстановке, человек выбирает выставить ситуацию на всеобщее обозрение, что добавляет еще больше боли и унижения.

Не говорить вообще

Самый жестокий способ — это просто исчезнуть из жизни партнера без всяких объяснений. Никаких звонков, сообщений, комментариев в соцсетях. Человек буквально пропадает, оставив партнера в полном неведении относительно причин своего ухода.

Такое поведение оставляет множество открытых вопросов и создает ощущение, что человек был недостаточно важен, чтобы заслужить хотя бы короткое прощальное слово.

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