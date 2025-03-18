Шесть способов очень быстро разрушить свои отношения

Как много текстов написано о том, как построить отношения… Давайте же теперь поговорим о том, как их побыстрее разрушить.

На самом деле в том, чтобы быстро разрушить отношения нет совершенно ничего сложного. Довести до ручки можно даже ангела, а у вас под боком сейчас уютно сопит точно не он. На всякий случай проверьте, нет ли крыльев. Нет? Прекрасно, тогда записывайте простую инструкцию, как избавиться от отношений за шесть шагов. Возможно, именно вам хватит и одного.

Гиперконтроль

«А где ты была/был?», «А с кем ты сейчас разговаривала/разговаривал?», «А почему мне не сказала/сказал?», «Ты пришел/пришла на 30 секунд позже! Что тебя так задержало?». Эти и многие другие фразы гарантированно угробят даже самые прочные отношения.

Но это не всегда бывает быстро. Некоторые люди могут довольно долго прогибаться и отчитываться партнеру о каждом шаге, но капля камень точит, и, если вы будете стараться и все контролировать, все у вас получится.

Врать и попадаться

Давайте откровенно: все врут. И вы тоже иногда врете. Но чтобы быстро разрушить отношения придется врать побольше и так, чтобы гарантированно попасться. Тут схема такая: мало того, что вы нечестны с партнером, вам еще и настолько на него плевать, что вы даже не стараетесь быть убедительными и замести следы. Ни один нормальный человек не станет продолжать отношения с тем, кому не может доверять. Готовы спорить — за пару недель активного и очень глупого вранья вы избавитесь от «второй половинки».

Я занят, перезвоните попозже

Как говорится, никто не бывает занят настолько, чтобы не ответить на ваше сообщение — это вопрос приоритетов. Чтобы разрушить отношения придется как можно чаще демонстрировать, что в приоритете у вас кто и что угодно, но не ваш партнер.

Возможно, это будет сложно (особенно когда в телефоне уже 20 пропущенных звонков), но вам же хочется избавиться от отношений и заодно вытрепать все нервы вашей «половинке»? Тогда будьте «заняты» почаще. И, пользуясь предыдущим пунктом, время от времени не забывайте «попадаться». Сказали, что задержались на работе, а потом «случайно» всплыло, что пошли с коллегами в кино. У вашего партнера должно сложиться впечатление, что времени нет только на него/нее.

Не считаться с его/ее мнением

Здоровые отношения строятся на уважении. Следовательно, чтобы ничего хорошего больше не строилось, именно уважение и нужно растоптать, как гнилой помидор. Отныне существует только два мнения: ваше и неправильное. Соответственно, значение имеют исключительно ваши желания и потребности. Что там партнер думает или чего он хочет — не существенно. Как вы сказали, так и должно быть. И не стесняйтесь орать и скандалить, вы же тут главный.

Стань таким, как я хочу!

Если человек не сбежал от вас после того, как вы применили на практике предыдущий совет, еще раз убедитесь, что у него нет крыльев. Точно нет? Везде посмотрели? А то мало ли, мутации — штука такая. Ну, раз крыльев нет, давайте их выращивать! Без шуток — начинаем критиковать партнера за все и требовать, чтобы он/она менялись во имя ваших отношений. Почаще сравнивайте партнера с другими, более совершенными, на ваш взгляд, людьми, задавайте нереалистичные стандарты и постоянно нойте «Ты меня не любишь! Любящий человек готов меняться!».

Говорить о бывших, ревновать к бывшим

Пожалуй, самый простой способ разрушить отношения — это ревновать и вызывать ревность. Почаще вспоминайте бывших. Если с кем-то из них вы поддерживаете приятельские отношения, пусть ваш партнер будет в курсе того, как у них дела и как вы за них переживаете. Если партнер начнет задавать вопросы, идите в атаку с криком: «Ты мне не доверяешь?! Ты меня не любишь!».

При этом партнеру закатывайте сцены, даже если кассир в «Пятерочке» посмел подать ему/ей сдачу с улыбкой. Ревнуйте к каждому столбу или юбке, ревнуйте к друзьям, коллегам, дальним родственникам, бывшим, будущим, потенциальным. Ревнуйте даже к воздуху, которым он/она дышит, почему бы нет? Это реально работает, не благодарите.

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