7 мужских советов женщине для сохранения гармоничных отношений

Гармоничные отношения в паре умная женщина может сохранять и поддерживать бесконечно долго. Для прочного союза, в котором комфортно всем, важно помнить о некоторых особенностях мужской психики и относиться к ним с пониманием и сочувствием. Мужчина воспримет это как уважение и будет бесконечно счастлив.

Личная нора

Необходимость периодически уединяться — нормальная потребность для любого мужчины.

Копаясь в гараже, погружаясь в видеоигры или просто молча разглядывая стену — он не тупит, не убегает от вас, не злится и вообще вас не разлюбил. Так мужчины восстанавливают свое психическое равновесие и регенерируют энергию. Штурмовать его личную «нору», «пещеру», «отсек» или где он там замыкается наедине с собой, бессмысленно. Так же как приставать с расспросами: «что ты там делаешь?» и «зачем оно тебе надо?».

И не принимайте его потребность в уединении на свой счет, рано или поздно он вернется в реальность. А тут вы такая: «Опа! А я тут твою любимую картошку нажарила!» И он безгранично благодарный, открытый, нежный, любящий и ценящий вас за понимание.

Ты мой герой

Чувствовать себя значимым, сильным, способным решать проблемы — глубинная потребность каждого мужчины. В сложных жизненных ситуациях просить о помощи его не нужно. Он сам возьмет на себя ответственность и сделает все, что в его силах. Речь не об этом.

Просите его о помощи в том, что у него хорошо получается. Не потому, что вы беспомощны, а потому, что он мужик! Вы в него верите, вы ему доверяете. Просьбы могут быть не обременительными, но для вас непременно важными: настроить технику, повесить полку, разделать мясо или дать совет по рабочим вопросам. «Без тебя я бы не справилась!» и другая подобная искренняя благодарность за помощь — лучшая награда для мужчины.

Без намеков

Мужчина намеков либо не понимает вовсе, либо воспринимает их, скажем так, своеобразно.

Если намеки «непрозрачные» и касаются интимной сферы — тут для мужчины все ясно, даже когда женщина не имеет в виду интимную близость.

Информацию, касающуюся бытовой сферы, мужчина воспринимает буквально. Ваши: «Вечно у нас дома бардак», «Мне никто не помогает» для мужчины констатация факта или даже ваши беспочвенные обвинения. Он не понимает, что вы, произнося эту фразу, хотели, что бы мужчина пропылесосил, вынес мусор или загрузил посудомойку.

Просьбы должны быть конкретными. Озвучивать их нужно прямо и без эмоциональной нагрузки. И тогда не будет никаких обид и недопонимания.

Жить без увлечений нам никак нельзя

Мужские интересы или хобби, будь то рыбалка, охота, футбол, игры, кулинария и все тот же пресловутый поход в гараж — это его способ перезагрузиться. Это возможность остаться собой. Ревность к мужским увлечениям разрушает гармонию отношений.

Проявлять интерес и спрашивать: «Почему это тебе нравится?» или тем более комментировать: «Что в этом хорошего?» — не нужно. Просто примите мужскую потребность в личном пространстве, как должное, позвольте ему находиться в нем время от времени и поддерживайте его в этом.

И не нужно предлагать свою помощь или превращать любовь мужчины к огороду на балконе или домашнему консервированию в его обязанность. Пусть у мужчины, кроме вас, будет еще что-нибудь для души. Мужчина у которого есть отдушина — счастливый человек. И лучший партнер.

Стремление — главное

Женщины ждут от мужчин продуктивных действий и решения поставленных задач. Мужчины ориентированы на это же. Усилий они могут прикладывать много, а результат устраивает вас не всегда. Или вы считаете, что можно было сделать лучше.

Действительно, хорошо, что мужчина помыл пол. Но в углах грязь-то осталась! Шкаф починил, а за собой не убрал! Если замечать только недочеты, у мужчины пропадет всякое желание вообще, что-нибудь делать. Или по крайней мере стараться.

Будьте благодарны, а замечания преподносите не сразу, без претензий и в юмористической форме. Оставлять без внимания погрешности не нужно, но и делать на них акцент — обидно. Пусть мужчина чувствует, что сам факт его действий — важнее мелких косяков.

Любовь и дружба

Быть мужчине другом, а не только возлюбленной, важное условие для гармоничных отношений. Да, романтика и страсть это прекрасно. Но фундамент долгих и прочных отношений — это все-таки дружба.

Это же так прекрасно, когда с любимым человеком можно вместе шутить, болтать о всякой ерунде, делиться мыслями без страха быть непонятой или наткнуться на осуждение! И ещё: если спрашиваете «Как прошёл твой день?» — внимательно выслушайте ответ. Во всех его начинаниях — поддерживайте. Над его шутками — смейтесь. Не держите в себе свои мысли — делитесь. И тогда любимому мужчине с вами будет и интересно.

Не забывайте о себе

Не нужно полностью «растворяться» в мужчине. Вы же цельная личность. За это, в том числе, вас ценит мужчина. Женщина у которой есть свои увлечения, своя жизнь, подруги, задачи и амбиции — самые притягательные и желанные.

Нормальный мужчина, а мы рассматриваем только таких, не будет ревновать вас если вы ходите на свои тренировки, учитесь играть на барабанах, общаетесь с подругами или строите профессиональную карьеру. Он примет это с радостью, пониманием. Это сделает вас еще интереснее, а в отношениях с партнером добавит гармонии. Иногда полезно немного скучать друг по другу.

Гармония — это не про идеальные отношения. Таких не бывает. Это про баланс между близостью и свободой. Между «мы» и «я». Между любовью и уважением.

Читать также:

Что такое лимеренция и как отличить влюбленность от одержимости?