3 года тюрьмы грозит мужчине за огород с коноплей и хранение марихуаны на Кубани

В Туапсинском районе завершили расследование в отношении 59-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в культивировании и хранении запрещенных растений.

Полицейские установили, что мужчина ранее нашел в лесу куст конопли и собрал с него семена. После чего он на своем участке их посеял, поливал всходы, удобрял и пропалывал грядки. Таким образом ему удалось вырастить 26 кустов каннабиса.

Кроме того, он собрал в лесу урожай конопли, засушил растения и изготовил марихуану для личного употребления. У мужчины изъяли около 15 г готового вещества.

Было возбуждено уголовное дело по двум статьям, расследование завершено, материалы направили в суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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