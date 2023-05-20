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2ГИС стал недоступен в Google Play

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/2gis-stal-nedostupen-v-google-play
2ГИС стал недоступен в Google Play
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Популярный электронный справочник с картами городов исчез из Google Play.

Однако ранее установленные приложения 2ГИС на Android продолжают работать, сообщили в пресс-службе компании.

Версию 2ГИС для Android можно бесплатно и безопасно скачать с сайта 2ГИС и в других магазинах приложений:

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в марте из Google Play исчезли мобильные приложения банков России. Тогда пропали мобильные банки «Уралсиб», «Левобережный», «Зенит», «СДМ-банк», «Санкт-Петербург», «УБРиР», «Ланта-банк», «Металлинвестбанк», «Приморье». Помимо удаленных приложений, санкциям подверглись МТС-банк и МКБ.

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