20 лет прошло с трагедии в Беслане: как на Кубани почтили память жертв

К мемориалу рядом с войсковым собором Александра Невского в Краснодаре весь день приходят горожане. Они приносят цветы, плюшевые игрушки и лампады.

У собора выложили из табличек с буквами слово «Беслан» в знак памяти и скорби о печальных событиях, которые произошли 20 лет назад в Северной Осетии. На эти табличках написаны имена всех погибших заложников. Краснодарцы скорбят вместе со всей страной, приходят сюда по одному, парами и целыми семьями. Возможно, кто-то из них знакомые или родственники погибших, но, как говорят сами люди, в этот день они не могли не прийти к мемориалу и не почтить память убитых. Рядом с табличками погибших люди ставили бутылки воды. Именно ее так сильно не хватало заложникам.

Вооруженные боевики 1 сентября 2004 года ворвались на школьную линейку и взяли более 1 тыс. заложников в стенах здания. Людей держали в плену три дня, не давали ни еды, ни воды. Освободить заложников смогли только 4 сентября. Раненных школьников, их родителей и работников школы выносили из здания и оказывали помощь. В том теракте были убиты и расстреляны 334 человека.

Спустя 20 лет скорбь в сердцах людей не утихает. На линейке в школе Беслана ученики прошли с фотографиями убитых во время теракта. Вместе с ними скорбит вся Россия. В Новороссийске на площади зажигали свечи. Также реагировали на трагедию и жители Горячего Ключа, там неравнодушные люди создали мемориал.

Кроме того, у войскового собора прошла акция «Вместе против террора». С волонтерами и общественниками горожане выложили из свечей-лампад слово «Помним» и почтили память жертв минутой молчания, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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