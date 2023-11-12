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13 футболистов «Краснодара» вызваны в национальные сборные

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/13-futbolistov-krasnodara-vyzvany-v-natsionalnye-sbornye
13 футболистов «Краснодара» вызваны в национальные сборные
Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

Игроки «Краснодара» отправились в расположение национальных сборных — России, Армении, Колумбии и Парагвая. 

К сборной России присоединились вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов, полузащитники Никита Кривцов, Александр Черников и защитник Сергей Волков. В Волгограде 20 ноября национальная сборная проведет товарищеский матч с Кубой. Также в сборную вызван воспитанник Академии ФК «Краснодар» Даниил Уткин, который сейчас играет за «Ростов». 

В расположение сборной Армении отправились Эдуард Сперцян и Георгий Арутюнян. Команда Армении проведет два матча квалификации к Евро-2024 — 18 ноября с Уэльсом и 21 ноября — с Хорватией.

Джон Кордоба отбыл в сборную Колумбии. В квалификации к чемпионату мира — 2026 колумбийцы 17 ноября выступят против Бразилии, 22 ноября — против Парагвая.

Жуниор Алонсо как раз отправился в Парагвай. Кроме Колумбии эта сборная сыграет с Чили. 

В молодежную сборную России вызвали пять игроков «Краснодара»: Александра Кокшарова из основной команды, из «Краснодара-2» — Даниила Голикова, Руслана Чобанова, Кирилла Богданца и Дмитрия Кучугура, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар». 

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