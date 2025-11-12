Подготовка к зиме: 7 советов по утеплению и ремонту в доме

Какой бы теплой и непродолжительной не была южная зима, подготовить свое жилье к ней нужно. В современных квартирах, как правило, все готово. Пластиковые окна конопатить не нужно, разве, что проверить работу всех механизмов. Металлические входные двери прочны и держат тепло. В доме же все немного иначе.

Даже если он был построен с учетом всех возможных погодных сюрпризов и стихийных бедствий, к зиме всегда найдется, что проверить или обновить.

Двери и теплопотери

Первым делом инспектируем дверные и оконные проемы. Изношенные уплотнители меняем на новые. Можно воспользоваться бюджетным вариантом, используя поролоновые или силиконовые ленты, или термоусадочную пленку.

Ты их в дверь, они в окно

Речь идет, разумеется о морозах. Даже если окна хорошо изолированы, они остаются наиболее уязвимым местом для проникновения в дом холодного воздуха. Плотные шторы или портьеры — относительно недорогой и эстетичный способ уберечь помещение в зимний период.

Максимального эффекта можно достичь с помощью двойных портьер или штор с утепляющим слоем, занавешивающих окна полностью.

Ноги в тепле

Холодный воздух пробирается в дом через подвалы и цокольные помещения. Поставить ему барьер можно с помощью ковров, коврового покрытия или создав термоизоляцию, уложив пенопластовые или пенополиэтиленовые плиты под ламинат или линолеум.

И стены помогают

Минеральная вата, пеноплекс или фольгированные теплоизоляторы — простой и практичный способ утепления стен. Эти материалы создают защитный воздушный слой, удерживающий тепло. Монтируется теплоизоляция под гипсокартон или декоративные панели.

Дело труба

Трубы и радиаторы, отделенные от наружных стен теплоотражающими экранами из фольги, предотвращают потери тепла, направляя его внутрь помещения.

Для утепления труб целесообразно использовать специальные цилиндрические чехлы из пенополиэтилена.

Водопровод, выходящий наружу, проверяем, сливаем воду, чтобы она не превратилась в лед во время морозов и не разорвала трубы, и заглушаем до весны.

С крыши на чердак

Крыша и чердак, особенно неотапливаемый — масштабная зона, через которую дом теряет тепло. Чердак утепляем минеральной ватой, пенопластом или любым другим теплоизоляционным материалом, не пропуская ни одной щели.

Научный подход

Вооружаемся тепловизором (его можно взять напрокат в центрах, торгующих строительными материалами), и проходим по дому в поисках так называемых «мостиков холода».

Это нам даст понять, где в доме есть места наиболее выстуживаемые и уязвимые для проникновения холодного воздуха. После этого остается только промазать цоколь дома жидкой резиной, полиуретановой мастикой или любой другой гидрофобной пропиткой. Но если мы это делали в прошлом году, то такой процедурой можно пренебречь.

Читать также:

Реанимируем старый паркет своими руками без циклевки