10 ярких и метких фраз Сергея Лаврова

Сергей Лавров с 2004 года возглавляет министерство иностранных дел РФ. Нередко в своих выступлениях он произносит фразы, которые «идут в народ», превращаясь в афоризмы. 21 марта Лавров отметит свое 75-летие — какой прекрасный повод вспомнить самые яркие высказывания.

Но для начала — биографическая справка. Лавров родился 21 марта 1950 года в Москве. В школе любимыми предметами были физика и математика и высшее образование Лавров хотел получать в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ). Однако мама посоветовала штурмовать МГИМО. Сергей Викторович послушался и в 1972 году получил диплом.

Первым местом работы стало посольство СССР в Шри-Ланке с 1972 по 1976 год. После до 1981 года Лавров работал в отделе международных организаций МИДа в дипломатических рангах третьего и второго секретаря. С 1981 по 1988 год Лавров находился в постоянном представительстве СССР при ООН в Нью-Йорке. Там дослужился до старшего советника.

Вернувшись в 1988 году в Москву, Лавров стал заместителем начальника управления международных экономических отношений советского МИДа. С 1990 года возглавлял управление международных организаций. После распада СССР и создания МИД России занял пост директора департамента международных организаций и глобальных проблем.

С 1992 года Лаврова назначили замминистра иностранных дел. На этой должности он оставался до января 1994 года. После этого он возглавил постпредство России при ООН в Нью-Йорк. Там проработал 10 лет, до самого назначения на пост министра иностранных дел России, который занимает по сей день.

А теперь вспомним самые яркие и меткие фразы Лаврова, под многими из которых каждый готов подписаться.

«Не умеешь петь — не пей»

Именно так в июне 2014 года Лавров прокомментировал оскорбительные высказывания в адрес России со стороны министра иностранных дел Украины Андрея Дещицы. Звучит почти как «Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите» из культовой комедии Леонида Гайдая.

«Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом»

Март 2015 года, встреча Лаврова и госсекретаря США Джона Керри в рамках переговоров по иранской ядерной программе. Перед встречей Лаврову задали вопрос, оптимистично ли он оценивает перспективы заключения соглашения. Ответ ушел в народ.

«Древнейшей профессией была дипломатия, поскольку сначала нужно договориться»

Говорят, что шутка, повторенная дважды, уже не такая забавная, однако в этом случае придираться не будем. Полностью фраза звучит так:

«Я готов отстаивать точку зрения о том, что неправильно считать известную профессию древнейшей. Древнейшей профессией была дипломатия, поскольку сначала нужно договориться».

Звучала она из уст Лаврова в июне 2017 года в ходе беседы со студентами в Калининграде и в мае 2021 года в ответ на вопрос о качествах дипломата в ходе просветительского марафона «Новое знание».

Ничего не прищемить железным занавесом

Фраза, отражающая главную опасность «железного занавеса» между Россией и Западом, прозвучала в июне 2022 года на пресс-конференции в Минске по итогам переговоров с главой МИД Беларуси. Приводим полностью:

«Что касается «железного занавеса», он практически уже опускается. Пусть они /представители Запада — ред./ только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить».

«Деньги были оприходованы и работают на благо российского государства»

В январе 2017 года на пресс-конференции в Москве Лавров высказался о вербовке российских дипломатов со стороны США.

«Нашему дипломату американские спецслужбы, пытаясь сделать вербовочное предложение, буквально засунули в машину 10 тыс. долларов. Деньги были оприходованы нашей бухгалтерией и работают на благо российского государства».

Это энергичный танец

В апреле 2017 года широко разошлась фраза госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что «с Россией можно танцевать и можно с этого что-то получить, но нет сомнения, что с Лавровым не потанцуешь».

Лавров отреагировал симметрично: «Мне тоже мама запрещала танцевать с мальчиками».

И снова про танцы

В сентябре того же года Лавров выступал с приветственным словом перед студентами и преподавателями МГИМО и развил тему парных и одиночных танцев с Америкой.

«Мы не ищем ссоры с этой страной, мы были всегда дружественно настроены к американскому народу, открыты и сейчас для конструктивного взаимодействия. Но, как вы знаете, для танго нужны двое. Пока, по-моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс».

Извините, буду матом

Пожалуй, самая известная и популярная фраза в исполнении Лаврова прозвучала в августе 2015 года в адрес журналистов на пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии.

И никогда бы мы о ней не узнали, если бы микрофон не оказался включенным в тот момент, когда министр иностранных дел России не сдержал эмоций и тихо сказал:

«Дебилы, *****».

Если непонятно, зацензурили мы слово, которое в данном случае используется как междометие, но может быть и существительным, обозначающим даму с пониженной социальной ответственностью.

Хорошо, не буду

В 2016-м Сергея Лаврова попросили прокомментировать причастность России к взлому электронной почты Демократической партии США. Цензурных слов министр снова не нашел, но сдержался:

«Я не хотел бы использовать слово из четырех букв».

Говорят, имел в виду иностранное слово. Для наиболее подходящего русского потребовалось бы пять букв.

«Нафиг я сюда пришел?»

Вот просто каждый из нас в первый день после отпуска!

Вечным вопросом Лавров задавался, не стесняясь камер, в этом месяце перед встречей президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко. По свидетельству очевидцев, министра иностранных дел осаждали журналисты и утомили однообразными вопросами.

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