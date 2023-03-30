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10 продуктов с «вечным» сроком годности

Ссылка https://kuban24.tv/item/10-produktov-s-vechnym-srokom-godnosti
10 продуктов с «вечным» сроком годности
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Время от времени проверять срок годности продуктов — хорошая привычка, которая помогает контролировать их запас. Но есть продукты, которые при правильном хранении могут использоваться гораздо дольше даты, указанной на этикетке.

Сухое молоко

Фото pixabay.com

  • Хранится до 5 лет.

Хранить сухое молоко про запас очень удобно. В закрытой упаковке оно простоит максимальный срок при температуре не более +10 °С. После вскрытия упаковки лучше переложить порошок в герметичный контейнер. Чем прохладнее будет в помещении, тем дольше молоко не испортится.

Чай и кофе

  • Чай хранится до 3 лет, кофе — до 5 лет.

Столь большой срок годности имеет как рассыпной чай, так и аналоги в пакетиках. Однако слишком длительное хранение приведет к возникновению посторонних запахов и к исчезновению вкуса и аромата. Хранить чай стоит подальше от солнечного света и в закрытой упаковке.

Кофе обычно хранится дольше чая, но и его держать в доме больше пяти лет не стоит. В долговременный запас продуктов лучше всего подойдет кофе в зернах.

Соль и сахар

Фото pixabay.com

  • Сахар хранится до 8 лет, соль — до 10 лет.

Чтобы эти продукты оставались качественными как можно дольше, необходимо соблюдать следующие условия хранения: герметичная упаковка, температура не более +25 °C, низкая влажность.

Консервы

«Кубань 24»

  • Хранятся 15-60 месяцев (в зависимости от вида).

Различные эксперименты подтвердили, что употребление некоторых консервированных продуктов безопасно и после 10-15 лет хранения. Однако большинство специалистов рекомендуют без необходимости не проверять это утверждение на себе и вовремя избавлять личный запас от просрочки.

Также важно знать, что консервы могут стать причиной развития серьезной болезни — ботулизма. Среда без кислорода будет максимально благоприятной для размножения этих бактерий, а это как раз плотно закрытые банки.

Наличие ботулотоксина в консервах легко определить. Если банки вздулись или после открытия видны пузырьки в жидкости, то лучше не рисковать здоровьем.

Галеты

Фото pixabay.com

  • Хранятся до 2 лет.

Почти «вечный» срок годности обретают галеты, если хранить их в герметичной упаковке. Со временем они становятся жесткими и почти безвкусными, но могут стать адекватной альтернативой дорогому печенью в составе пирожных или же использоваться, как панировочные сухари.

Крупы

Фото allybally4b, pixabay.com

  • Хранятся 9-20 месяцев (в зависимости от вида крупы).

Этот тип продуктов приходит одним из первых на ум, если нужно собрать запас чего-то в больших количествах и для долгого хранения. Однако реальный срок годности круп очень зависит от влажности. К примеру, производители гречки указывают срок годности от 12 до 20 месяцев. При этом крупу, у которой влажность выше 13%, стоит приобретать только для немедленного употребления.

Аналогично дела обстоят с рисом. По инструкции на этикетке его можно хранить 12-18 месяцев, если влажность не будет превышать стандартных требований.

Макароны

Фото pixabay.com

  • Хранятся 24-32 месяца.

Макароны лучше не освобождать от заводской упаковки и держать подальше от мест, где могут быть резкие перепады температуры. Так эти продукты надолго сохранят качество. После вскрытия упаковки макароны следует поместить в сухую герметичную емкость и не допускать попадания на них прямых солнечных лучей.

Мед

  • Может храниться неограниченное время.

Рекордсменом по сроку хранения и действительно практически «вечным» продуктом является мед. Дело в том, что в нем полно ферментов, препятствующих росту бактерий. Но он должен быть натуральный, без добавок и не разбавленный. Он, конечно, засахарится, но отравиться им все равно будет сложно.

Мед хранят в банках, в темном месте при температуре от 0 до +20 °С. Крышка должна быть плотно закрыта, чтобы исключить контакт с влагой и посторонними запахами.

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Автор:

Александр Свириденко

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