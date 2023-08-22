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Зять, нечего взять: приезжий украл у тещи 17 млн рублей в Сочи и потратил все деньги на развлечения

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zyat-nechego-vzyat-priezzhij-ukral-u-teshhi-17-mln-rublej-v-sochi-i-potratil-vse-dengi-na-razvlecheniya
Зять, нечего взять: приезжий украл у тещи 17 млн рублей в Сочи и потратил все деньги на развлечения
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в Хостинском районе. За кражу имущества у родственницы злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Местная жительница обратилась за помощью в полицию и рассказала, что из ее дома пропал сейф, в котором были около 17 млн рублей и ювелирные изделия. Оперативники посмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что сейф из дома женщины вынес ее 33-летний зять из Кемерово.

Они вместе с таксистом вынесли сейф из дома, погрузили в автомобиль и отвезли его в мастерскую. Там защитное устройство для хранения вскрыли, а мужчина забрал все его содержимое себе. Таксист и сотрудники мастерской не знали, что помогают вору. Им он сказал, что потерял ключи от сейфа.

После этого мужчина за три дня потратил почти все деньги тещи в Сочи на развлечения и уехал в Кемерово на такси. Сочинские полицейские отправились за ним и задержали его в квартире у сестры. Похищенные ювелирные изделия удалось вернуть владелице.

На задержанного завели уголовное дело о краже. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемого заключили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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