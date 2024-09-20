Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит снова приедет в Сочи

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по сериалам «Великолепный век» и «Черная любовь», приедет с программой в Сочи.

Киноконцерт пройдет 24 сентября в концертном зале «Фестивальный». Сначала актер ответит на вопросы зрителей и расскажет о своем опыте работы в кино.

После симфонический оркестр исполнит музыку из культовых турецких сериалов, в том числе тех, в которых снимался Озчивит.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Озчивит уже приезжал в Россию — в марте он выступил на фестивале молодежи в Сириусе.