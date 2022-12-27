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Звание «Почетный донор России» в 2022 году получили 560 жителей Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zvanie-pochetnyj-donor-rossii-v-2022-godu-poluchili-560-zhitelej-krasnodarskogo-kraya
Звание «Почетный донор России» в 2022 году получили 560 жителей Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего на Кубани порядка 50 тыс. доноров. Из них 21 тыс. человек имеет почетное звание.

В текущем году звание «Почетный донор России» получили 560 жителей региона.

«Наши Почетные доноры — люди самого разного возраста, профессий и социального положения, скромные, добрые и отзывчивые. Каждый из них сдал безвозмездно кровь не менее 40 раз или не менее 60 раз плазму крови. В декабре 180 жителей Краснодарского края удостоены звания «Почетный донор России». Среди награжденных — жители 30 муниципалитетов. Всего за этот год почетное звание получили 560 доноров Кубани», — сказал главврач Станции переливая крови Алексей Коденев.

На Кубани заготавливают около 18 т донорской крови и проводят свыше 100 тыс. переливаний компонентов крови ежегодно. В Краснодаре работают 3 пункта сдачи крови, 6 филиалов и 14 отделений переливания крови. Адреса и время работы можно найти на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: об острой необходимости доноров заявили на станции переливания крови в Новороссийске.

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