Звание «Почетного профессора» присвоили хирургу Владимиру Порханову в Москве

В столице России состоялось торжественное мероприятие, посвященное «Актовому дню» Российского университета медицины. В рамках мероприятия выдающийся хирург Владимир Порханов получил звание «Почетный профессор ФГБОУ ВО «Российского университета медицины» Минздрава России».

Звание «Почетный профессор Российского университета медицины» вручили Владимиру Порханову в знак признания его выдающихся заслуг в области медицины, хирургии, педагогической деятельности и многолетнего вклада в развитие здравоохранения России.

Работы Владимира Порханова в области торакальной хирургии, онкологии и трансплантологии получили мировое признание, а тысячи спасенных пациентов — лучшее подтверждение его профессионализма.

Торжественная церемония завершилась поздравлениями и напутственными словами в адрес студентов и молодых врачей, которым Владимир Порханов пожелал упорства, верности профессии и стремления к научным открытиям, сообщает пресс-служба ККБ № 1.

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