Змеи и жалящие насекомые вышли из спячки в Краснодарском крае с приходом тепла

В социальных сетях все чаще появляются видео от очевидцев, как змеи встречаются прямо на дорогах, а пчелы залетают в дома и магазины.

Скопление пчел перед входом в коммерческое помещение на улице Кореновской в Краснодаре пугает местных жителей. Люди, которые работают здесь, боятся выходить на улицу, рассказала Алина Дьякова.

«Очень страшно, мы переживаем, потому что это огромный рой. Сейчас их стало меньше, но было очень страшно. Переживаем не только за себя, но и за своих клиентов. Сюда и дети ходят заниматься. Нам приходится провожать их через другую дверь», — говорит Алина Дьякова.

Накануне здесь побывали трое спасателей, собрали пчел и увезли. Но сейчас рой снова на том же месте.

С аналогичной проблемой столкнулись жители улицы Байбакова. Насекомые расположились на фасаде здания под рекламной вывеской. Спасатели ЕДДС уже собрали незваных гостей и поместили их в улей.

Кроме пчел, кубанцев пугают змеи. К примеру, у школьника из Темрюка произошла неприятная встреча по дороге домой. В поселке Супсех под Анапой змею ловили всей улицей. По словам местной жительницы, снимавшей это на видео, змея заползла к соседям, но была быстро поймана.

Мужчина из Темрюкского района встретил змею в самом неожиданном месте — под капотом своего автомобиля.

Как рассказали специалисты, с приходом весны змеи проявляют активность в поисках полового партнера и переползают к местам кормления. Поэтому в это время их так часто встречают люди. Но бояться чаще всего нечего, поскольку на Кубани большинство видов змей неядовитые.

«Есть у нас и ядовитые змеи — это шесть видов гадюк. Но гадюки у нас очень маленькие. Так что если вы в пределах Краснодарского края видите змею, длина которой более 70 или 80 см, то 100% — это животное не относится к ядовитым», — объясняет доцент кафедры зоологии КубГУ Сергей Островских.