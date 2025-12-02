Зимний сезон официально стартовал в горах Сочи

После окончания ежегодных профилактических работ на курорте запустили канатные дороги до смотровой площадки «Роза Пик» на высоте 2 тыс. 320 м.

Пока для туристов доступны только пешие прогулки, горнолыжные трассы заработают 19 декабря при наличии стабильной погоды.

В новом сезоне для гостей курорта вновь будет доступна одна из самых крупных зон для катания в Росси — трассы протяженностью в 105 км, к которым ведут 32 современных подъемника. В предстоящем сезоне для катающихся подготовят 52 трассы всех уровней сложности, учебные склоны, а также всю необходимую инфраструктуру.

Также на курорте продолжат внедрять технологии искусственного интеллекта. На трассе «Нагано» будет работать система Yeti.Coach на базе ИИ и компьютерного зрения. Она оценивает уровень катания, после чего дает персональные рекомендации по улучшению техники.

Кроме того, на интерактивных картах, на сайте и в приложении «Розы Хутор» туристы смогут оценить загрузку на канатных дорогах с прогнозом на ближайшие четыре часа. Такая опция помогает отдыхающим выбрать оптимальный маршрут катания, не потратив время на очереди.

Во время новогодних каникул на курорте откроются горная резиденция Деда Мороза и рождественская ярмарка, пройдут театрализованные шоу, а также развлекательные программы для всей семьи, сообщает пресс-служба курорта «Роза Хутор».

