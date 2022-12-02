Зимнее трансферное окно: кто будет главным тренером ФК «Краснодар» в 2023 году?

Курбан Бердыев возвращается в Россию — 70-летний специалист уже покинул предыдущее место работы, иранский «Трактор». И уже возглавил футбольный клуб «Сочи».

Об этом объявил президент клуба Борис Ротенберг. Экс-тренер «Рубина» и «Ростова» поедет с командой на зимние сборы. Контракт с Бердыевым подписан на 2,5 года.

Кто будет главным тренером «Краснодара» в 2023 году? Пока ответа на этот вопрос нет. В середине ноября после серии неудачных матчей «быков» ходили слухи, что «горожан» вскоре возглавит еще один экс-тренер «Рубина», Леонид Слуцкий. Но сейчас эти разговоры стихли.

Кто бы ни тренировал «быков» в будущем — наверняка ему придется встраивать в командные схемы новичков. Парагвайца Хуниора Алонсо таковым можно назвать лишь условно. В Россию он перебрался в январе 2022, но затем приостановил контракт и вернулся в бразильский «Атлетико Минейро». Теперь же, по словам агента, последует в обратном направлении. К «горожанам» защитник должен присоединиться после выхода команды из отпуска. А вот другой латиноамериканец, Вандерсон, похоже, свою краснодарскую историю завершил. «Интернасионал» планирует выкупить 28-летнего бразильца. Называется даже сумма сделки — 4,5 млн евро.

Несмотря на все сложности, и «быки», и «барсы» уже активно изучают зарубежный трансферный рынок. «Краснодар» присматривается к колумбийскому форварду «Айнтрахта» Рафаэлю Борре. «Сочи» может пополнить хорошо знакомый Бердыеву Сердар Азмун.