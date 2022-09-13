Журналисты «Кубань 24» посетили ведущие промышленные предприятия региона

Видео канала «Кубань 24»

В эфире «Кубань 24» в первой половине дня ведущие напоминали жителям и гостям региона об истории Краснодарского края.

Калейдоскоп тем, череда прямых включений корреспондентов из разных уголков края сделали телевизионный день интересным и насыщенным. В открытых студиях с ведущими общались отраслевые эксперты.

«Мы ведем учет созданных в институте сортов. За 110 лет селекции создано около 600 сортов масличных культур», — сказал советник директора Всероссийского НИИ масличных культур имени Пустовойта Николай Бочкарев.

Дневной блок полностью посвятили сельскохозяйственным и животноводческим рекордам Кубани, корреспонденты попробовали себя в роли комбайнеров и посетили ведущие промышленные предприятия региона.