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Журналисты «Кубань 24» посетили ведущие промышленные предприятия региона

Общество
13.09.2022 17:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhurnalisty-kuban-24-posetili-vedushhie-promyshlennye-predpriyatiya-regiona
Видео канала «Кубань 24»

В эфире «Кубань 24» в первой половине дня ведущие напоминали жителям и гостям региона об истории Краснодарского края.

Калейдоскоп тем, череда прямых включений корреспондентов из разных уголков края сделали телевизионный день интересным и насыщенным. В открытых студиях с ведущими общались отраслевые эксперты.

«Мы ведем учет созданных в институте сортов. За 110 лет селекции создано около 600 сортов масличных культур», — сказал советник директора Всероссийского НИИ масличных культур имени Пустовойта Николай Бочкарев.

Дневной блок полностью посвятили сельскохозяйственным и животноводческим рекордам Кубани, корреспонденты попробовали себя в роли комбайнеров и посетили ведущие промышленные предприятия региона.

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