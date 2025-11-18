Журналисты «Кубань 24» отмечены наградами СЖК за программы о финансовой культуре

В краснодарском Доме журналистов наградили победителей и лауреатов VIII конкурса на темы финансовой культуры.

В этом году в творческом конкурсе участвовали более 30 редакций СМИ, впервые присоединились журналисты из ДНР и Башкортостана. На суд жюри представили более 60 работ.

Медиахолдинг «Кубань 24» отметился трижды. Главную награду принесла номинация в направлении «Радио».

Победителем стала шеф-редактор и ведущая «Первого радио Кубани» Лилия Гикало за проект «Самое время», выпуск «Новые схемы развода россиян».

Лауреатом в направлении «Телевидение» стала ведущая программы дирекции авторских программ телеканала «Кубань 24» Мария Татаринова за цикл программ «Босс, есть вопрос».

Специальный приз в направлении «Телевидение» получила корреспондент телеканала «Кубань 24» Нина Чибисова за проект «Реальный сектор», материалы «Кто и как зарабатывает на парковках», «Цифровизация образования» и «Альтернативная энергетика».

Все участники конкурса получили благодарности, в том числе шеф-редактор и ведущая «Первого радио Кубани» Наталья Левожинская и шеф-редактор, ведущий «Первого радио Кубани» и телеканала «Кубань 24» Алексей Власов.

Читайте также: ведущая «Кубань 24» стала обладателем спецприза премии имени Бориса Максудова.

Подпишись, здесь всегда интересно.